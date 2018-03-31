В Мелитополе ограблен и осквернен храм УПЦ
16:53, 31 марта 2018Общество
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Злоумышленники проникли в храм, взломав евроокно / comments.ua
В ночь с 29‑го на 30‑е марта в городе Мелитополе был ограблен и осквернен храм во имя Святой Троицы Запорожской епархии Украинской Православной Церкви.
Как сообщает пресс-служба епархии, злоумышленники проникли в храм, взломав евроокно и демонтировав решетку.
Из храма были похищены напрестольные Евангелия, напрестольные и требный кресты, а также пожертвования.
Следы вандализма в храме / hramzp.ua
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