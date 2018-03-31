В Мелитополе ограблен и осквернен храм УПЦ

16:53, 31 марта 2018
Общество
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/ comments.ua

Как сообщает пресс-служба епархии, злоумышленники проникли в храм, взломав евроокно и демонтировав решетку.

Из храма были похищены напрестольные Евангелия, напрестольные и требный кресты, а также пожертвования.

/ hramzp.ua
/ hramzp.ua

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