Духовенство Херсонской епархии УПЦ передало Алешковскому дому-интернату спортивный инвентарь
00:55, 31 марта 2018Общество
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Владыка передал детям беговую дорожку и спортивный инвентарь / pravoslavie.ks.ua
В пятницу, 30 марта, в Херсонском епархиальном управлении митрополит Херсонский и Таврический Иоанн встретился с директором Алешковского детского дома-интерната Княгицкой Татьяной Григорьевной.
В ходе встречи владыка передал в дар детям беговую дорожку, гимнастическую палку, гантели и другой спортивный инвентарь. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.
Директор интерната выразила владыке благодарность за постоянную помощь и опеку, которую он, как правящий архиерей, от лица всей епархии оказывает детям Алешковского детского дома-интерната, сообщается на сайте епархии.
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