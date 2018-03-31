Духовенство Херсонской епархии УПЦ передало Алешковскому дому-интернату спортивный инвентарь

00:55, 31 марта 2018
Общество
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/ pravoslavie.ks.ua

В ходе встречи владыка передал в дар детям беговую дорожку, гимнастическую палку, гантели и другой спортивный инвентарь. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.  

/ pravoslavie.ks.ua

Директор интерната выразила владыке благодарность за постоянную помощь и опеку, которую он, как правящий архиерей, от лица всей епархии оказывает детям Алешковского детского дома-интерната, сообщается на сайте епархии. 

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