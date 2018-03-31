Духовенство Херсонской епархии УПЦ передало Алешковскому дому-интернату спортивный инвентарь

В пятницу, 30 марта, в Херсонском епархиальном управлении митрополит Херсонский и Таврический Иоанн встретился с директором Алешковского детского дома-интерната Княгицкой Татьяной Григорьевной.

В ходе встречи владыка передал в дар детям беговую дорожку, гимнастическую палку, гантели и другой спортивный инвентарь. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Директор интерната выразила владыке благодарность за постоянную помощь и опеку, которую он, как правящий архиерей, от лица всей епархии оказывает детям Алешковского детского дома-интерната, сообщается на сайте епархии.