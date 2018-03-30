Священник Волынской епархии УПЦ благословил бойцов спецподразделения «Свитязь» перед ротацией на восток

Бойцы спецподразделения «Свитязь» отправились в очередную ротацию в зону боевых действий на Востоке Украины.

Перед отъездом военных благословил духовник, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины протоиерей Александр Мазурак, который и сам неоднократно находился в зоне АТО с составом батальона. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

В очередную ротацию бойцов спецподразделения «Свитязь» провели заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, который был его первым командиром, исполняющий обязанности начальника ГУНП в области Сергей Козак, коллеги, боевые побратимы, родные и друзья.

Бойцы должны заменить служащих, которые более двух месяцев обеспечивали правопорядок на территории Луганской и Донецкой областей. На востоке полицейские проверяют граждан и транспортные средства, работают на блокпостах, чтобы выявлять и не допускать незаконную перевозку оружия и боеприпасов.

Напомним, добровольческое подразделение «Свитязь» было создано в июне 2014 года. Его бойцы участвовали в боях под Иловайский и Углегорском.