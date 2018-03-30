Автор лучшего названия для новой рубрики сайта Иверского монастыря получит паломническую поездку в Почаевскую лавру

На сайте Свято-Иверского Одесского мужского монастыря УПЦ открывается новая рубрика.

Автор лучшего названия для этой рубрики получит паломническую поездку в Почаевскую лавру, сообщается на сайте обители.

«Открывается новая рубрика под названием «Внеклассное чтение». Приглашаем наших читателей поучаствовать в улучшении этого названия. В качестве благодарности за остроумное и уместное название предлагаем паломническую поездку на двоих в Почаевскую Лавру», - объявили создатели сайта.

Ознакомиться с наполнением рубрики можно здесь.

Предложения по улучшению названия рубрики необходимо присылать на е-mail: iverskiy.od.ua@gmail.com