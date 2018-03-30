Автор лучшего названия для новой рубрики сайта Иверского монастыря получит паломническую поездку в Почаевскую лавру
19:33, 30 марта 2018Общество
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Рабочее название рубрики - "Внеклассное чтение" / joinfo.ua
На сайте Свято-Иверского Одесского мужского монастыря УПЦ открывается новая рубрика.
Автор лучшего названия для этой рубрики получит паломническую поездку в Почаевскую лавру, сообщается на сайте обители.
«Открывается новая рубрика под названием «Внеклассное чтение». Приглашаем наших читателей поучаствовать в улучшении этого названия. В качестве благодарности за остроумное и уместное название предлагаем паломническую поездку на двоих в Почаевскую Лавру», - объявили создатели сайта.
Ознакомиться с наполнением рубрики можно здесь.
Предложения по улучшению названия рубрики необходимо присылать на е-mail: iverskiy.od.ua@gmail.com
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