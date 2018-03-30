В благотворительной акции Запорожской епархии УПЦ по сбору крови для больных детей участвуют священники, прихожане и военнослужащие

В благотворительной акции Запорожской епархии УПЦ по сбору крови для больных детей в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» участвуют священники, прихожане и военнослужащие.

В рамках проекта 28 марта в Веселовской ЦРБ проведена акция по сбору донорской крови, в которой приняли участие духовенство Веселовского благочиния во главе с благочинным протоиереем Александром Мурашко, прихожане храмов района, верующие веселовцы, которые не остались равнодушными к проблемам онкобольных детей. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В этот же день в рамках акции «Любовь милосердствует» военнослужащие воинской части 3042 г. Энергодара также сдали кровь для онкобольных детей.

С личным составом воинской части 3042 встретился духовный наставник солдат, благочинный Энергодарского округа протоиерей Владимир Иваненко и рассказал об акции «Любовь милосердствует». Военнослужащие единогласно приняли решение поддержать благотворительный проект Запорожской епархии.

Ответственный по работе с СМСЧ в г. Энергодар протоиерей Григорий Гнатюк организовал сдачу крови. В отделении трансфузиологии СМСЧ – 1 воины стали донорами для тяжелоболящих детей, стремясь приобщиться к доброму делу – спасению детских жизней, отмечается на сайте епархии.