Молодежь Иверского монастыря оказала помощь семье, пострадавшей от пожара в Одесской области

07:26, 30 марта 2018
Общество
936
7

В четверг, 29 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив Иверского монастыря оказал помощь семье, которая пострадала от пожара в с. Полянецкое Савранского района Одесской области. 

Матери троих детей православная молодежь Иверского монастыря оказала помощь в виде продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии, детских и взрослых вещей и обуви. Также для этой семьи были переданы детская кроватка и коляска, канцтовары, игрушки и посуда, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ

/ eparhiya.od.ua

Валерия Окорокова, мать троих детей, живет одна. Совсем недавно у них сгорел дом со всем имуществом и документами, при этом самый младший ребенок получил ожоги 2 степени. 

Кроме материальной помощи, отец Иоанн передал архипастырское благословение от владыки митрополита  Агафангела и преподнес семье Иверскую икону Божией Матери. 

/ eparhiya.od.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter