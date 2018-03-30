Молодежь Иверского монастыря оказала помощь семье, пострадавшей от пожара в Одесской области

В четверг, 29 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежный актив Иверского монастыря оказал помощь семье, которая пострадала от пожара в с. Полянецкое Савранского района Одесской области.

Матери троих детей православная молодежь Иверского монастыря оказала помощь в виде продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии, детских и взрослых вещей и обуви. Также для этой семьи были переданы детская кроватка и коляска, канцтовары, игрушки и посуда, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Валерия Окорокова, мать троих детей, живет одна. Совсем недавно у них сгорел дом со всем имуществом и документами, при этом самый младший ребенок получил ожоги 2 степени.

Кроме материальной помощи, отец Иоанн передал архипастырское благословение от владыки митрополита Агафангела и преподнес семье Иверскую икону Божией Матери.