Священник Запорожской епархии УПЦ благословил молодых военных в день принятия присяги

02:14, 30 марта 2018
Общество
846
/ hramzp.ua

Свящнник Запорожской епархии УПЦ, духовный наставник воинских частей в/ч 3042 и в/ч 3033, протоиерей Владимир Иваненко принял участие в торжествах, приуроченных ко Дню Национальной Гвардии Украины.

В честь праздника на плацу части, которая обеспечивает безопасность ЗАЭС, проводился торжественный митинг, а также молодое пополнение принимало Военную Присягу на верность Украине и народу. Протоиерей Владимир Иваненко благословил новых бойцов Божиим благословением и поздравил военных с особенным днем в их жизни, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.  

Отец Владимир от имени управляющего Запорожской епархией УПЦ митрополита Луки передал всем поздравление, подарки и цветы. Священник пожелал военным быть достойными защитниками Родины, Православной веры и народа. Мероприятие закончилось праздничным концертом в местном ДК «Современник».

/ hramzp.ua
/ hramzp.ua
/ hramzp.ua
/ hramzp.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter