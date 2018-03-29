Из сайта Президента Украины удалена петиция о защите традиционных семейных ценностей (укр.)

Зі сайту Президента України було видалено петицію на захист традиційних сімейних цінностей, підтриману різними Церквами і релігійниими організаціями, під якою вже підписалися понад 23 тис. осіб.

На це звернули увагу зранку 28 березня громадські активісти, повідомляє risu.org.ua.

Автор петицій Віктор Танцюра отримав копію листа з Адміністрації Президента, в якому йдеться, що проти цієї петиції виступила представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав людини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина. Вона вимагала припинити оприлюднення петиції, в якій побачила «заклики до обмеження прав людини та ознаки підбурювання до обмеження за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (приналежністю до ЛГБТ-спільноти) і призводить до порушення права ЛГБТ-людей на повагу до гідності». Адміністрація прийняла рішення про задоволення вимоги і припинила оприлюднення вказаної електронної петиції на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

З цього приводу у соціальних мережах розгорілася активна дискусія і прозвучали заклики пікетувати Адміністрацію з вимогою враховувати права віруючих.

«Суть проблеми дуже проста: "Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів" (стаття 10 Європейської Конвенції з прав людини)», — наголошує виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін.

«Якщо окремим громадянам України не дозволяють висловити свою точку зору на ті чи інші суспільні явища та законодавчий процес, то це порушення їхнього права на свободу вираження поглядів і, в тому числі, їх дискримінація. Бо виходить так, що прихильники гендерної ідеології користуються цим правом без перешкод, а громадяни з консервативним поглядом на державну сімейну політику зазнають обмежень у вираженні своєї позиції. Ні рівності, ні плюралізму - це не демократія і не правозахист, а щось інше», — звертає увагу експерт.

«Лист Адміністрації Президента щодо видалення петиції №22/042484-еп про припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей є незаконним та нікчемним», — вважає Сергій Гула, адвокат, голова Національного руху «Ні хабарництву: я не даю і не беру хабарів».

Він наводить 5 пунктів на підтвердження своєї думки.

«1. Твердження однієї людини, що порушуються її права чи здійснюється дискримінація, яка не надала доказів, є безпідставними та такими, які не можуть бути задоволені - це загальна судова практика.

2. Факт порушення прав ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО СУДОМ — це виключна компетенція суду, а не чиновника з Адміністрації Президента.

3. Діями щодо видаляння петиції за зверненням однієї людини, бездоказового порушення її прав — нівелює саму ідею петицій, бо так можна видалити будь-яку петицію за простим бездоказовим зверненням однієї особи. Наприклад, людина, яка виступає за вільний обіг зброї, створює відповідну петицію. Петиція набирає 23 тисяч підписантів, і я маючи свої переконання, пишу лист в Адміністрацію Президента про прохання видалити цю петицію, бо вона порушує моє право на безпеку життя. І петицію мають видалити - з такою логікою ми дійдемо до маразму!

4. Кожна петиція, перед її виставленням на сайт Президента, проходить перевірку працівниками адміністрації, а тому саме на цьому етапі вона мала бути видалена, а не на етапі, коли петиції залишилося набрати близько 2 тисяч підписантів.

5. Дії конкретного чиновника з Адміністрації Президента необхідно кваліфікувати як самоуправство та перевищення меж його компетенції та такими, які порушують права понад 22 тисяч людей на звернення до президента України.

І на завершення, щодо законодавчих обмежень розміщення петицій, відповідно до ст. 23 з позначкою 1 "Про звернення громадян" Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Жодного пункту наведеної норми петицією №22/042484-еп не було порушено!», — наголосив Сергій Гула.