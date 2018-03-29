В Луцке открыли выставку о праздновании Пасхи в разных странах

В Волынском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Пасха» и начаты занятия в школе писанкарства «Волшебный писачок».

Вниманию посетителей представлена подборка фотографий, которые отражают современные традиции празднования Пасхи, в частности главные атрибуты, разных стран мира, сообщает prostir.museum.

Так, характерной особенностью немцев является украшение пасхальными яйцами деревьев, колодцев, фонтанов; большое количество шоколадных яиц – особенность итальянцев; устройство массовых соревнования с писанками возле президентского дворца – любимое развлечение в США, почитание природы – важная составляющая праздника у датчан и других народов и тому подобное. Издавна важным атрибутом Пасхи для большинства европейских народов, в том числе и украинцев, является писанка.

На выставке демонстрируется более 300 писанок волынских мастеров-писанкарей из разных районов области, которые стали участниками 24 конкурса «Волынская писанка третьего тысячелетия».

На выставке представлены сувенирные писанки и глиняные модели писанок, созданные луцкими мастерами-гончарами.

В контексте выставки представлена коллекция одежды «Трипольские воспоминания», преподавателя Нетешинского городского художественной школы Татьяны Погуральской, разработана мастерицей по мотивам трипольских символов, которые используются и в росписи.

Студенты кафедры дизайна Луцкого национального технического университета разработали для участников практических занятий графические схемы писанок с традиционными орнаментами.