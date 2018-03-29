В Житомире представители четырех конфессий обсудили деятельность Церкви и общества ради мира

В конференц-зале центрального корпуса Житомирского государственного университета имени Ивана Франко по инициативе Комиссии УГКЦ по содействию единству христиан 27 марта состоялся социальный межконфессиональный баркемп «Активная деятельность Церкви и общества ради общего примирения».

К обсуждению актуальной темы присоединились представители четырех христианских конфессий, преподаватели кафедры философии и студенты-журналисты университета, сообщает пресс-служба УГКЦ.

Первым взял слово магистр богословия и религиоведения, священник Украинской Православной Церкви, протоиерей Андрей Дудченко, который пытался совместно с аудиторией обсудить актуальные социальные и богословские вопросы. Особенно акцент был поставлен на современные практики церковной и частной молитвы, богослужений и много других актуальных тем. Он представил участникам круглого стола «Молитвенник православных верующих». Целью издания является объединить украинских христиан, разобщенных на несколько церковных юрисдикций, в совместной молитве о единстве Церкви в Украине, оживить молитвенную жизнь верующих и расширить их кругозор через знакомство с богатством восточной молитвенной традиции, в частности, с практикой молитвы греческой Церкви.

«Единственный путь обрести мир снаружи – найти мир в себе», – подчеркнул во время выступления доктор философских наук, профессор кафедры философии Киевского университета Б. Гринченко, отец Олег Шепетяк. Священник убежден, что людям стоит научиться пользоваться свободой, потому что чрезмерное ее использование не приводит ни к чему хорошему.

«Например: возьмем свободного человека, который будет пить алкогольные напитки сегодня, завтра и послезавтра, ведь она свободна, и в конце концов это лицо станет зависимой, так как не почувствовала и не установила никаких ограничений. Пока люди не научатся быть ответственными, не научатся чувствовать ответственность за других, не станут принимать во внимание христианские ценности – к миру не прийти», – отметил отец Олег Шепетяк.

Представитель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, протоиерей Виталий Эйсмонт отметил, что Евангелие дает простой ответ на вопрос о примирении: «Чтобы чего-то достичь, нужно начать с себя».

Пастор Церкви евангельских христиан-баптистов Андрей Лаврентюк сказал, чтобы достичь мира, верующим нужно избегать внутренних конфликтов и уметь прощать обидчиков.

Завершилось мероприятие рядом вопросов к представителям конфессий.