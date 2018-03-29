На «UA: Перший» выйдут новые программы религиозной тематики

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины разработают два формата программ, в которых будут принимать участие представители религиозных организаций.

Осенью на «UA: Перший» должно выйти в эфир обновленное дискуссионное шоу «Світло» и программа просветительского направления, которая будет сосредоточена на одной религиозной организации, сообщает сайт «Суспільне. Детектор медіа».

«Мы будем делать программы двух типов - дискуссионное шоу и просветительский проект. Первый тип будет касаться представителей церквей восточного христианства, то есть тех, которые у нас имеют значительную часть прихожан. Базовая комплектация программы будет касаться позиции трех крупнейших конфессий - МП, КП и УГКЦ. Если будем иметь темы, которые напрямую будут касаться какой-то другой религиозной организации, мы их пригласим. Уменьшим количество священнослужителей, будем дискутировать с теми, кто имеет наибольшее количество верующих и наибольшее влияние», – рассказал ведущий программы «Світло» на «UA: Перший» Андрей Андрушкив.

Г-н Андрушкив добавил, что у компании есть намерение сделать просветительскую программу, возможно, под другим названием.

«Будем сосредотачиваться на одной религиозной организации и рассказывать о ней не в рамках новостных сюжетов, а так, как это делают на ВВС. Этот проект должен выполнять просветительскую функцию, которая, в конечном итоге, призвана повышать уровень толерантности», – добавил он.

Он пояснил, что программа «Світло» постоянно обновляется. В замыслах - изменить дизайн студии, по-другому рассадить гостей.

«Первую скрипку отдавать светским экспертам или тем, кого касается тема программы. Представители религиозных организаций будут отвечать на вопросы относительно причины проблемы, что делать, как с этим справляться», – рассказал ведущий об изменениях в программе «Світло».