Кафедральный собор УПЦ готовит благотворительную акцию к Пасхе

Отдел социального служения при Кафедральном соборе УПЦ проводит сбор благотворительных пожертвований для детей-сирот, онкобольных детей, взрослых и детей с ограниченными возможностями.

В день праздника Пасхи все пожертвования будут переданы в детские дома, интернаты, онкологические центры, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

"Пасха – праздник семейного уюта и любви, когда мы забываем о повседневных заботах и наслаждаемся жизнью в кругу родных и близких нам людей. Мы преодолеваем сотни километров, чтобы только увидеть родных. Вместе с тем мы часто забываем, что есть много детей, которые не имеют семьи, которым никто не дарит в этот день подарки, улыбки и главное любовь и заботу. Мы не можем заменить детям родителей, исцелить детей с ограниченными возможностями, но можем мы подарить свою любовь, заботу и надежду на лучшее будущее", - отмечают организаторы акции.

Желающие сделать подарок детям могут приносить настольные игры, игрушки, наборы для творчества, спорттовары, канцтовары, книги духовно-просветительского содержания, новые вещи, сладости в Кафедральный собор по адресу: г. Киев ( ст. метро "Лыбедская"), Железнодорожное шоссе, 3, корп.1, каб.8.

Режим работы: пн-чт с 10.00 до 18.00, тел.: (044) 529-22-44.