Православная молодежь Энергодара провела викторину на тему Великого поста
01:22, 29 марта 2018Общество
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Участниками викторины стали команды «молодёжки» и старшеклассников школ города / hram.zp.ua
Союз православной молодёжи 25 марта провел в Центральной библиотеке Энергодара викторину на тему: «Великий пост» с участием настоятеля часовни в честь свт. Луки Крымского протоиерея Григория Гнатюка.
Участниками викторины стали команды «молодёжки» и команда старшеклассников школ города, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
"Несмотря на то, что задания были довольно сложными и рассчитаны на хорошее знание текстов Священного Писания, православного богослужения, все участники справились с заданиями. Ребята учились работать в команде, проявлять находчивость и взаимопомощь", - сообщили организаторы викторины.
Все участники мероприятия получили призы. По итогам викторины от участников поступило предложение провести викторину на Пасхальную тематику.
Православная молодежь Энергодара провела викторину на тему Великого поста / hram.zp.ua
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