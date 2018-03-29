Православная молодежь Энергодара провела викторину на тему Великого поста

01:22, 29 марта 2018
Общество
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/ hram.zp.ua

Участниками викторины стали команды «молодёжки» и команда старшеклассников школ города, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.  

"Несмотря на то, что задания были довольно сложными и рассчитаны на хорошее знание текстов Священного Писания, православного богослужения, все участники справились с заданиями. Ребята учились работать в команде, проявлять находчивость и взаимопомощь", - сообщили организаторы викторины.

Все участники мероприятия получили призы. По итогам викторины от участников поступило предложение провести викторину на Пасхальную тематику.

/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua

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