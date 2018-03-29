В Музее волынской иконы открылась выставка, посвященная памяти митрополита Нифонта

Во вторник, 27 марта, в помещении Музея волынской иконы открылась выставка «Великодній дивосвіт», посвященная памяти почившего год назад митрополита Нифонта (Солодухи).

Экспозицию выставки составили пасхальные сувениры, которые когда-то были подарены владыкой этому заведению. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

На открытии «Великоднього дивосвіту», по благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, присутствовал настоятель кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской протоиерей Владимир Яцишин, председатель епархиального информационного отдела протоиерей Олег Точинский, а также хор студентов Волынской духовной семинарии во главе с протоиереем Петром Каменщиком.

Писанки, представленные на выставке, были подарены музею в 2015 году. Митрополит Нифонт тогда передал в фонд заведения работы мастериц-монахинь Зимненского Святогорского Успенского монастыря, Свято-Троицкого Корецкого монастыря, Свято-Сретенской Михновском обители, монастыри других стран. Эти образцы писанок очень разнообразны - от самых простых работ до ювелирных произведений.

Представители духовенства, работники музея и СМИ делились воспоминаниями о своем общении с почившим архипастырем, который подарил это бесценное наследие. Именно в Музее волынской иконы благодарный персонал наиболее профессионально оценил этот вклад владыки, чьей светлой памяти и был посвящен этот день.