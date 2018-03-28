Священники и верующие Ореховского благочиния УПЦ сдали кровь для больных детей
21:47, 28 марта 2018Общество
72
Акция состоялась в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» / hram.zp.ua
Духовенство Ореховского благочиния, прихожане православных храмов и неравнодушные граждане 27 марта сдали кровь в Ореховской центральной районной больнице.
Акция состоялась в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Община Ореховского благочиния ежегодно принимает участие в широкомасштабном благотворительном проекте «Любовь милосердствует», который призван помогать тяжелобольным детям, отмечается на сайте епархии.
Священники и верующие Ореховского благочиния сдали кровь для больных детей / hram.zp.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter