Священники и верующие Ореховского благочиния УПЦ сдали кровь для больных детей

Духовенство Ореховского благочиния, прихожане православных храмов и неравнодушные граждане 27 марта сдали кровь в Ореховской центральной районной больнице. Акция состоялась в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ. Община Ореховского благочиния ежегодно принимает участие в широкомасштабном благотворительном проекте «Любовь милосердствует», который призван помогать тяжелобольным детям, отмечается на сайте епархии.

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