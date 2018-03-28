Священники и верующие Ореховского благочиния УПЦ сдали кровь для больных детей

21:47, 28 марта 2018
Общество
72
/ hram.zp.ua

Акция состоялась в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Община Ореховского благочиния ежегодно принимает участие в широкомасштабном благотворительном проекте «Любовь милосердствует», который призван помогать тяжелобольным детям, отмечается на сайте епархии.

/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter