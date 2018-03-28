На Буковине пограничники обнаружили у мужчины старинную Библию, которую он пытался вывезти незаконно

15:33, 28 марта 2018
Общество
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Пограничники помешали незаконному вывозу из Украины старинной Библии / dpsu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, 27 марта в пункте пропуска «Порубное», на границе с Румынией, прибыл грузовой автомобиль «Volvo» российской регистрации под управлением 53-летнего жителя Ленинградской области РФ. В транспортном средстве было обнаружено Библию 1915 года, которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.

Сейчас обнаружен предмет старины установленным порядком передано для экспертизы и принятия правового решения компетентным государственным органам.

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