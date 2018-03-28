На Буковине пограничники обнаружили у мужчины старинную Библию, которую он пытался вывезти незаконно

На Буковине пограничники Черновицкого отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у гражданина РФ старинную Библию, которую намеревались незаконно вывезти из Украины.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, 27 марта в пункте пропуска «Порубное», на границе с Румынией, прибыл грузовой автомобиль «Volvo» российской регистрации под управлением 53-летнего жителя Ленинградской области РФ. В транспортном средстве было обнаружено Библию 1915 года, которая, вероятно, представляет культурную и историческую ценность.

Сейчас обнаружен предмет старины установленным порядком передано для экспертизы и принятия правового решения компетентным государственным органам.