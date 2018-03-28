В Тернополе для туристов откроют церковь, которую в прошлом году нашли в подземельях
11:42, 28 марта 2018Общество
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Церковь, которая находится в подземельях Тернополя, откроют для туристов / gazeta-misto.te.ua
Церковь, которая находится в подземельях Тернополя, планируют открыть для туристов.
Как сообщает «TeNews», храм в катакомбах города на улице Ноябрьской нашли в прошлом году. По словам исследователей, религиозная постройка была небольших размеров – высота ее - 3 метра, длина - 8 метров и ширина - 5 метров.
Над тем, как представить подземную церковь общественности – сейчас работают проектанты и архитекторы, особенно речь идет о входе в храм. Дело в том, что сейчас в церковь можно попасть через помещение областной прокуратуры, но туристы туда ходить не смогут.
Кроме того, объект требует реконструкции, ведь в советские времена немало ходов были замурованы. Об этом шла речь во время первого Туристического Форума в Тернополе.
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