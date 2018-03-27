В храмах УПЦ на Волыни будут собирать пасхальные корзинки для защитников Украины

На приходах Камень-Каширской округа УПЦ в день праздника Входа Господня в Иерусалим,1 апреля, будут собирать пожертвования для украинских военнослужащих, которые находятся в зоне АТО.

Для тех, кто защищает целостность государства, все желающие смогут принести в храмы передачи для пасхального стола. Об этом сообщает сайт благочиния.

В день праздника Входа Господня в Иерусалим пожертвования будут собраны, а на следующий день, 2 апреля, помощь доставят в Камень-Каширский. После благословения и освящения, под руководством волонтера Сергея Шумика, подарки повезут на восток Украины, нашим землякам, которые будут встречать Пасху далеко от родных семей и домов.