В храмах УПЦ на Волыни будут собирать пасхальные корзинки для защитников Украины
23:38, 27 марта 2018Общество
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После освящения подарки повезут военным на восток Украины / global-ukraine.com
На приходах Камень-Каширской округа УПЦ в день праздника Входа Господня в Иерусалим,1 апреля, будут собирать пожертвования для украинских военнослужащих, которые находятся в зоне АТО.
Для тех, кто защищает целостность государства, все желающие смогут принести в храмы передачи для пасхального стола. Об этом сообщает сайт благочиния.
В день праздника Входа Господня в Иерусалим пожертвования будут собраны, а на следующий день, 2 апреля, помощь доставят в Камень-Каширский. После благословения и освящения, под руководством волонтера Сергея Шумика, подарки повезут на восток Украины, нашим землякам, которые будут встречать Пасху далеко от родных семей и домов.
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