Ограблен и осквернен храм УПЦ в с. Роксоланы Одесской епархии

В ночь на 27 марта был осквернен и взломан храм преподобного Серафима Саровского с. Роксоланы Овидиопольского района Одесской епархии Украинской Правослвной Церкви.

Злоумышленники проникли в храм через окно, предварительно вырвав решётку и разбив стекло, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Преступники взломали все замки, рассыпали по храму крупы, сахар, муку, разлили подсолнечное масло, принесенное прихожанами на панихиду по своим усопшим родственникам. Священные сосуды и облачение были выброшены на пол и осквернены. Совершив кощунство, преступники бежали, не успев продолжить свои злодеяния.

Как только настоятель храма обнаружил следы преступления, на место была вызвана следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела Национальной полиции, сотрудники которой зафиксировали факты правонарушения и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований.

Духовенство Одесской епархии также призвало правоохранительные органы региона остановить поток преступлений и кощунств, которые совершаются против Церкви в последние годы в Одесской области.

"Хочется отметить, что тенденция осквернения храмов Украинской Православной Церкви в последние три года имеет систематический характер и за все это время ни один злоумышленник не был наказан за совершенные надругательства над православными святынями. Все это похоже на события столетней давности, когда безбожные коммунистические власти всячески поощряли погромы храмов и поругание святынь", -отмечается в обращении к правоохранительным органам на сайте епархии.