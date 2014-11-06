В Германии здание протестантской церкви передали иудейской общине под синагогу

Здание протестантской церкви Шлосскирхе в восточногерманском Котбусе (земля Бранденбург) передали 2 ноября иудейской общине, у которой с 1938 года не было своего молитвенного здания в этом городе. 27 января 2015 года после необходимого переустройства синагога будет открыта. Церемония приурочена к поминанию жертв Холокоста, сообщает Благовест-инфо.

Власти федеральной земли Бранденбург возьмут на себя содержание здания. Власти города Котбус оплатят демонтаж креста и снятие колоколов. А иудеи вложат свои средства в обустройство нового интерьера помещения.

9 ноября 1938 года нацисты погромили в Германии более 200 синагог – в том числе ту, что находилась в Котбусе. Иудейская община возродилась в городе только в 1998 году. Сегодня она насчитывает 350 верующих, все они – иммигранты из республик бывшего СССР.