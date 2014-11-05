В Пакистане двух христиан, обвиненных в богохульстве, сожгли заживо

В Пакистане накануне сожжены заживо двое молодых христиан. Самосуд произошел в селении под Лахором на востоке Пакистана, сообщает Благовест-инфо.

Шахзада и Шаму – так звали молодых людей – обвинили в том, что они якобы сожгли несколько страниц Корана.

2 ноября супругов, работавших на кирпичном заводе, схватили и двое суток удерживали в здании завода, 4 ноября несчастных бросили в печь, в которой обжигались кирпичи.

Местные христиане сразу же сообщили в полицию о захвате Шахзада и Шамы, однако та отреагировала слишком поздно. По факту самосуда были задержаны 35 человек.

«Это настоящая трагедия, бесчеловечный и варварский акт, - говорит адвокат-христианин Сардар Муштак Гилль. – Международное сообщество должно решительно осудить этот случай, который красноречиво свидетельствует о том, что безопасность христиан в Пакистане постоянно находится под угрозой. Достаточно простого обвинения – и люди становятся жертвами бессудной расправы».