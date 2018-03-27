В Остроге состоится Пасхальный хоровой фестиваль

15:57, 27 марта 2018
Общество
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/ rivne.church.ua

В фестивале примут участие детские и молодежные приходские коллективы из всех уголков Украины, которые исполнят лучшие образцы духовной хоровой музыки, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

Свято-Богоявленский собор г. Острога уже в третий раз распахнет свои двери перед участниками Хорового фестиваля «Пасхальные встречи в Св.-Богоявленском соборе».

Для участия в фестивале до 5 апреля 2018 года необходимо отправить заявку и сопроводительные документы на электронный адрес оргкомитета: mail@larisa.org.ua

Подробнее об условиях участия и перечне необходимых документов можно узнать на сайте епархии.

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