В Остроге состоится Пасхальный хоровой фестиваль

В Остроге 22 апреля состоится хоровой фестиваль «Пасхальные встречи в Св.-Богоявленском соборе».

В фестивале примут участие детские и молодежные приходские коллективы из всех уголков Украины, которые исполнят лучшие образцы духовной хоровой музыки, сообщается на сайте Ровенской епархии УПЦ.

Свято-Богоявленский собор г. Острога уже в третий раз распахнет свои двери перед участниками Хорового фестиваля «Пасхальные встречи в Св.-Богоявленском соборе».

Для участия в фестивале до 5 апреля 2018 года необходимо отправить заявку и сопроводительные документы на электронный адрес оргкомитета: mail@larisa.org.ua

Подробнее об условиях участия и перечне необходимых документов можно узнать на сайте епархии.