Опубликована программа православных детско-семейных лагерей на лето-2018 от клуба "Ковчег Лишня".

В этом году, согласно программе, опубликованной на станице православного клуба в соцсетях, лагеря пройдут на Черниговщине, Азовском море, в Карпатах.

1.«Ковчег - Удай» - новый лагерь на Черниговщине в заповедной зоне у р.Удай

Июнь: 1 Смена: 2.06.2018 по 11.06.2018 – 10 дней, 2000 грн и дорога 400грн.

Июль: 2 Смена: 5.07. 2018 по 16.07.2018 – 12 дней, 2400 грн. и 3 Смена: 19.07.2018 по 30.07.2018 – 12 дней, 2400 грн. (На весь срок июля с 5.07 по 30.07 – 26 дней, 5200 грн.)

Август: 18.08.2018 по 29.08.2018 – 12 дней, стоимость 2400 грн. (плюс дорога 400грн) Православная, творческая и оздоровительная программа, купание в речке, рыбалка, сбор грибов и трав, походы и экскурсии в прекрасной чистой заповедной зоне! Паломничества для всех: Густынский и Мгарский монастыри, дворцовый парк в Качановке! Семьям с детьми – можно арендовать жильё на лето.

2. «Ковчег – Азов» - лагерь на Азовском море в пос.Генгорка, Арабатская стрелка, Гениченск

Большая смена: с 14.06.17 по 2.07.18 - 19 дней, стоимость 5000 грн. и дорога 500 грн.

Малая смена: с 14.06.18 по 25.06.18 - 12 дней, стоимость 3000 грн. и дорога 500 грн. Закрытая зеленая база прямо на берегу моря, рядом храм Св. муч. Георгия Победоносца. Номера для 3-4 человек, море по глубине для детей и взрослых. Хорошая кухня, оздоровительная, спортивная, познавательная, творческая и православная программа: купание в море, спорт. и подвижные игры, конкурсы, квн-ны, вечера творчества, встреча рассвета. Грязелечебница и соленый Сиваш, морские горки и прогулки по морю.

3. «Карпатский Фавор» - Гуцульщина

С 3.08.2018 по 15.08.2018 – 13 дней, стоимость 3300 грн.+дорога 600 грн. Верховина - жемчужина Гуцульского края. Походно-горно-лесная программа: поход в лес с палатками.

4. Бархатный сезон на Азовском море

с 19.08.18 по 30.08.18 - 12 дней, стоимость 3200 грн. и дорога 500 грн.

Пос.Генгорка, Арабатская стрелка. Зеленая база прямо у моря, недалеко храм Св. муч. Георгия Победоносца. Море по глубине для детей и взрослых. Тихий и спокойный отдых в конце лета. Грязелечебница, соленый Сиваш, морские горки и экскурсии.

5. Паломническая поездка в Севастополь и ЮБК

С 15.09. по 23.09.2018 г.

Ориент. стоимость – 4500 грн. и дорога 1400 грн. Паломничества, отдых на море, питание, проживание.

Для отдыха в лагерях организаторы просят записываться заранее (за два месяца)

Руководитель программ: Некипелов Владимир Александрович

тел. +38 066-88-00-139, +38 063-524-34-94, +38 068-958-07-39

Почта: v_nekipelov@ukr.net