В Горишних Плавнях состоялся благотворительный концерт в поддержку мобильного госпиталя ВСУ

Во Дворце культуры и творчества г. Горишние Плавни 23 марта состоялся благотворительный концерт «Любимые оперные арии, романсы и песни» преподавателя вокала Полтавской миссионерской духовной семинарии Виты Гажалы.

Во время благотворительного концерта был организован сбор средств для 59-го военного мобильного госпиталя Вооруженных Сил Украины г. Северодонецка, сообщает пресс-служба Полтавской епархии УПЦ.

Благотворительный концерт посетили мэр Дмитрий Быков, заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Надежда Угничева, жители и гости города, преподаватели и студенты семинарии.

С приветственным словом к собравшимся в зале обратился вице-ректор ПМДС епископ Новосанжарский Вениамин:

«Великопостный период - это время, когда из-под холодного снега нашего материализма пробивается весна человечности, происходит обнажение души и духа. Сегодня, благодаря нашей профессуре скрипичных ключей – уважаемых певцов и музыкантов - мы смогли снять еще один наносной слой обыденности и почувствовать себя человеком. И вдвойне приятно и радостно, что кроме музыкального катарсиса – очищения, мы с вами приняли участие и в не менее важном для души каждого из присутствующих здесь – деле милосердия", - отметил владыка.

Во время мероприятия было собрано 8 760 гривен на нужды военных, которые находятся на лечении в 59-м военном мобильном госпитале города Северодонецка.