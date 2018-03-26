В Энергодаре прошла благотворительная ярмарка в поддержку онкобольных детей

23:29, 26 марта 2018
Общество
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/ hram.zp.ua

Все вырученные от продажи деньги будут перечислены в фонд благотворительного проекта для закупки медицинского оборудования, необходимого онкобольным детям, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Все желающие смогли приобрести свежую постную выпечку, оставив добровольный взнос. Участие в проекте никого не оставило равнодушным, взрослые и дети с заботой и любовью пожертвовали средства на помощь тяжелоболящим", - сообщили организаторы ярмарки. 

/ hram.zp.ua
/ hram.zp.ua

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