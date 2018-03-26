В Энергодаре прошла благотворительная ярмарка в поддержку онкобольных детей

В воскресенье, 25 марта, в рамках проекта Запорожской епархии «Любовь милосердствует», православной молодёжью вместе с прихожанами часовни в честь свт. Луки Крымского г. Энергодара была организована благотворительная ярмарка «Бабушкины вкусняшки».

Все вырученные от продажи деньги будут перечислены в фонд благотворительного проекта для закупки медицинского оборудования, необходимого онкобольным детям, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Все желающие смогли приобрести свежую постную выпечку, оставив добровольный взнос. Участие в проекте никого не оставило равнодушным, взрослые и дети с заботой и любовью пожертвовали средства на помощь тяжелоболящим", - сообщили организаторы ярмарки.