Священники УПЦ передали благотворительную помощь Херсонскому Дому ребенка

Отдел благотворительности и социального служения Херсонской епархии Украинской Православной Церкви 23 марта оказал благотворительная помощь Херсонскому областному Дому ребенка.

Для оздоровления малышей по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна епархией был передан аппарат для ингаляций, а также памперсы, детское питание и фрукты, сообщает пресс-служба Херсонской епархии.