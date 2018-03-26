Священники УПЦ передали благотворительную помощь Херсонскому Дому ребенка

22:35, 26 марта 2018
Общество
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/ pravoslavie.ks.ua

Для оздоровления малышей по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна епархией был передан аппарат для ингаляций, а также памперсы, детское питание и фрукты, сообщает пресс-служба Херсонской епархии

/ pravoslavie.ks.ua

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