Священники УПЦ передали благотворительную помощь Херсонскому Дому ребенка
22:35, 26 марта 2018Общество
45
Детскому дому передан аппарат для ингаляций, а также памперсы, детское питание и фрукты / pravoslavie.ks.ua
Отдел благотворительности и социального служения Херсонской епархии Украинской Православной Церкви 23 марта оказал благотворительная помощь Херсонскому областному Дому ребенка.
Для оздоровления малышей по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна епархией был передан аппарат для ингаляций, а также памперсы, детское питание и фрукты, сообщает пресс-служба Херсонской епархии.
Священники УПЦ передали благотворительную помощь Херсонскому Дому ребенка / pravoslavie.ks.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter