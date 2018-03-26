В Одессе прошел межприходской шахматный турнир среди православной молодежи

В воскресенье, 25 марта, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, в здании федерации шахмат и шашек в Одессе прошел III-й межприходской шахматно-шашечный турнир среди православной молодежи города.

Участие в турнире приняли 22 одесских храма, студенты из ОДС и золотошвейного отделения, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Перед началом турнира все помолились и спели "Царю Небесный". Затем приветсвенное слово сказал руководитель молодежного отдела Одесской епархии - протоиерей Максим Омельченко, который передал архипастырское благословение от владыки митрополита Агафангела.

В качестве членов жюри были четыре судьи международного класса. Возглавил жюри - Арбитр ФМЖД Муравецкий Аркадий Алексеевич.

В турнире была использована швейцарская система игры, так как был вызван огромный интерес среди молодых людей.

Победителем среди шахматистов стал Виталий Горобец - представитель молодежного актива Иверского монатыря. Победителем среди шашистов стала Ксения Солнцина - представитель молодежного актива храма святителя Григория Богослова.

По окончании турнира победители получили медали, грамоты, денежные призы и кубки.