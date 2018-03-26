В Одессе прошел межприходской шахматный турнир среди православной молодежи

21:09, 26 марта 2018
Общество
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/ eparhiya.od.ua

Участие в турнире приняли 22 одесских храма, студенты из ОДС и золотошвейного отделения, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ

/ eparhiya.od.ua

Перед началом турнира все помолились и спели "Царю Небесный". Затем приветсвенное слово сказал руководитель молодежного отдела Одесской епархии - протоиерей Максим Омельченко, который передал архипастырское благословение от владыки митрополита Агафангела. 

В качестве членов жюри были четыре судьи международного класса. Возглавил жюри - Арбитр ФМЖД Муравецкий Аркадий Алексеевич.  

В турнире была использована швейцарская система игры, так как был вызван огромный интерес среди молодых людей. 

Победителем среди шахматистов стал Виталий Горобец - представитель молодежного актива Иверского монатыря. Победителем среди шашистов стала Ксения Солнцина - представитель  молодежного актива храма святителя  Григория Богослова. 

По окончании турнира победители получили медали, грамоты, денежные призы и кубки.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua

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