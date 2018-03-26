Договорено о Пасхальном перемирии в зоне АТО

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей,... учитывая приближающиеся пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени", - говорится в заявлении группы.

При этом стороны признали "положительное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режима прекращения огня 2 марта".

Новый договор, среди прочего, предусматривает:

- применять дисциплинарные меры о нарушении режима прекращения огня;

- отказ от наступательных действий и разведопераций;

- неоткрытие огня в ответ;

- запрет на размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.