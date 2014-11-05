В Грузии религиозные организации будут получать бесплатно природный газ. Соответствующий меморандум был оформлен между Патриархией Грузии и компанией «Сокар». Свои подписи под документом поставили Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и директор представительства «Сокара» в Грузии Маджир Мамедов, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Кахетинский информационный центр.

Предстоятель Грузинской Церкви выразил свою благодарность фирме «Сокар» за помощь религиозным организациям.

«Я хочу поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказываете не только Грузинской Православной Церкви, но и Католической Церкви, и мусульманам, и другим религиозным организациям», - отметил Илия II.

Со своей стороны, Маджир Мамедов заявил, что бесплатный газ будет поставляться действующим в Грузии религиозным организациям в течение года. Он напомнил, что подобный договор действовал и в прошлом году, такая помощь будет оказываться и в дальнейшем.