На пасхальнные праздники Укрзализныця призначила 9 дополнительных поездов

14:13, 26 марта 2018
Общество
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Укрзалізниця " на Пасху запустит 9 дополнительных поездов / dpchas.com.ua

В общем к Пасхе Укрзализныця уже назначила 9 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 6 круглогодичных поездов в популярных направлениях, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Дополнительный поезд № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов отправится из Киева 14 и 16 апреля, а обратно из Рахова 15, 17 апреля. Отправление из Киева в 15.22 и прибытие в Рахов на следующий день в 07.15. Обратно отправление из Рахова в 17.38 и прибытие в Киев на следующий день в 09.16. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны. Поезд будет следовать, в частности, через Шепетовку, Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Ворохту.

Напомним, что ранее на праздничные даты Укрзализныця назначила дополнительные поезда:

  1. № 191/192 Киев – Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.
  2. № 197/198 Киев – Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.
  3. № 179 Киев – Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.
  4. № 185 Львов – Ужгород, Львова и Ужгорода 14 апреля.
  5. № 235 Харьков – Ужгород, отправлением из Харькова 14, 17 апреля.
  6. Интерсити+ № 728/727 Киев – Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.
  7. № 231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 14, 16 апреля, из Ивано-Франковска 15, 17 апреля.
  8. № 270/269 Одесса – Харьков, из Одессы 13, 17 апреля, из Харькова 14, 18 апреля.

Кроме этого, Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 6 круглогодичных поездов:

  1. № 134/133 Николаев – Ивано-Франковск, с Николаева 14, 17 апреля, из Ивано-Франковска 15, 18 апреля.
  2. № 148 Одесса – Киев, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.
  3. № 92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, из Одессы 14, 16, 18 апреля.
  4. № 63/64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.
  5. № 136 Одесса – Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.
  6. Интерсити+ № 736 Киев – Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.
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