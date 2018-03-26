На пасхальнные праздники Укрзализныця призначила 9 дополнительных поездов

Для удобного выезда пассажиров на пасхальные праздники с 13 по 18 апреля Укрзализныця назначила еще один дополнительный поезд - № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов, а также увеличила периодичность курсирования еще 3 поездов: № 134/133 Николаев – Ивано-Франковск, № 148 Одесса – Киев, № 92 Константиновка – Одесса.

В общем к Пасхе Укрзализныця уже назначила 9 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 6 круглогодичных поездов в популярных направлениях, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Дополнительный поезд № 217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов отправится из Киева 14 и 16 апреля, а обратно из Рахова 15, 17 апреля. Отправление из Киева в 15.22 и прибытие в Рахов на следующий день в 07.15. Обратно отправление из Рахова в 17.38 и прибытие в Киев на следующий день в 09.16. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны. Поезд будет следовать, в частности, через Шепетовку, Львов, Ивано-Франковск, Яремче и Ворохту.

Напомним, что ранее на праздничные даты Укрзализныця назначила дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев – Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля. № 197/198 Киев – Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля. № 179 Киев – Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля. № 185 Львов – Ужгород, Львова и Ужгорода 14 апреля. № 235 Харьков – Ужгород, отправлением из Харькова 14, 17 апреля. Интерсити+ № 728/727 Киев – Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля. № 231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 14, 16 апреля, из Ивано-Франковска 15, 17 апреля. № 270/269 Одесса – Харьков, из Одессы 13, 17 апреля, из Харькова 14, 18 апреля.

Кроме этого, Укрзализныця увеличила периодичность курсирования 6 круглогодичных поездов: