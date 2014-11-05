В Киеве почтили “праведников мира”, которые в годы Второй мировой войны спасли жизни тысячам евреев.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества с участием киевлян, которые во время Второй мировой войны спасли многих евреев от расстрела в Бабьем Яре, состоялись в столичной мэрии с участием Киевского городского головы Виталия Кличко, представителей посольств Израиля, Германии и США.

В своем выступлении Кличко напомнил, что такого рода мероприятия проходят в течение 20 последних лет. “В годы Второй мировой войны погибли 6 миллионов евреев, но жертв могло бы быть намного больше, если бы не подвиги тысяч и тысяч людей разных национальностей — украинцев и русских, поляков, белорусов, армян, которые рискуя своей жизнью и жизнью своих семей, спасали евреев и военнопленных от фашистской расправы”, - сказал Кличко.

Он отметил, что, по официальным данным, в мире насчитываются живыми более 2 тысяч “праведников мира”, из которых 300 проживают в Украине, около 100 - в Киеве.

“Мы с вами должны сделать - и это задача наша, чтобы эта трагедия никогда не повторилась и сегодня слово «мир» как никогда актуально для каждого украинца”.

В свою очередь представители Киевской еврейской общины поблагодарили столичную власть и высказали пожелание рассмотреть вопрос о создании в Киеве музея Бабьего Яра, Государственного музея Холокоста и памятника людям, которые спасали евреев.