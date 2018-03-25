В Запорожье состоится лекция об иконографии иеромонаха из Оксфорда
21:27, 25 марта 2018Общество
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Иеромонах Тихон - аспирант Колледжа Оксфордского университета / hram.zp.ua
В среду, 28 марта, в Запорожье состоится встреча с аспирантом Богословского факультета Вулфсон Колледжа Оксфордского университета, заместителем директора по учебной работе Центра по изучению христианской духовности святой Феосевии в городе Оксфорде иеромонахом Тихоном (Глеб Васильев).
Тема лекции - «Об иконографии Софии Премудрости Божией», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Встреча с иеромонахом пройдет по адресу: г. Запорожье, ул. Жуковского, 70-Б, Классический приватный университет, ауд. 222.
Начало мероприятия в в 11:30. Вход свободный.
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