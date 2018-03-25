В Запорожье состоится лекция об иконографии иеромонаха из Оксфорда

21:27, 25 марта 2018
Общество
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/ hram.zp.ua

Тема лекции - «Об иконографии Софии Премудрости Божией», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.  

Встреча с иеромонахом пройдет по адресу: г. Запорожье, ул. Жуковского, 70-Б, Классический приватный университет, ауд. 222.

Начало мероприятия в в 11:30. Вход свободный.

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