На Львовщине произошел масштабный пожар в бывшем коллегиуме иезуитов

В субботу, 24 марта, в г. Хыров в Старосамборском районе Львовской области, около 14:00 возник пожар на ул. Б. Хмельницкого, 40 на территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена размещалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

Пожар распространился на всю площадь крыши здания. Над ее ликвидацией работает 68 спасателей и 11 пожарных автомобилей, сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

«Пожар распространился по крыше и полностью выгорел третий этаж здания», - сообщил городской голова Хырова Иван Голубец.

Он подтвердил, что здание находилось в частной собственности, оно было частично реконструировано, и там раньше действовал отель.

Речь идет о оздоровительно-развлекательный комплекс «Лаяр Дворец», который входит в Royal Hotels Group.

Тем временем часовня комплекса иезуитов в начале 2000-х годов была восстановлена на средства общины и передена для богослужений Украинской автокефальной православной церкви.

В целом комплекс, который был построен в 1886 году и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, является памятником архитектуры местного значения.

Позже огонь распространился на нижние этажи здания, о чем свидетельствуют фото очевидцев, распространенных в группе «Старый Самбор Stary Sambir Старосамборщина».