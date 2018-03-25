В Луцке почтили память погибшего капитана СБУ Виктора Мандзика

Три года со дня гибели капитана СБУ лучанина Виктора Мандзика, убитого в зоне проведения АТО в городе Волноваха Донецкой области, исполнилось 21 марта.

В этот день в Луцке на кладбище, где похоронен офицер, состоялись памятные мероприятия, сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Председатель епархиального отдела по делам семьи протоиерей Петр Базюк, по благословению управляющего Волынской епархией УПЦ епископа Нафанаила, отслужил панихиду на месте захоронения Виктора Мандзика.

Также в этот день на месте гибели офицера сотрудники регионального управления, которые находятся сейчас в этой местности, возложили к памятному знаку цветы, как сообщает Первый канал социальных новостей.

Указом Президента Украины № 174/205 от 25 марта 2015 года за весомый личный вклад в укрепление национальной безопасности, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебного долга капитан СБУ награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).