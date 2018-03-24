Футболисты ФК "Волынь" помолились перед началом сезона в Свято-Покровском храме Луцка

В пятницу, 23 марта, игроки, тренеры и персонал Футбольного клуба «Волынь» (Луцк) помолились в Свято-Покровском кафедральном храме Луцка, попросив Божьей помощи перед началом нового футбольного сезона.

По благословению управляющего Волынской епархией УПЦ епископа Нафанаила, для спортсменов был отслужен молебен, который возглавил благочинный Луцкого городского округа протоиерей Владимир Литвенчук. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

Священник также подарил главному тренеру команды икону и благословил на дальнейшее плодотворное сотрудничество на спортивной ниве.