Футболисты ФК "Волынь" помолились перед началом сезона в Свято-Покровском храме Луцка

22:26, 24 марта 2018
Общество
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/ volyn.church.ua

По благословению управляющего Волынской епархией УПЦ епископа Нафанаила, для спортсменов был отслужен молебен, который возглавил благочинный Луцкого городского округа протоиерей Владимир Литвенчук. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ. 

Священник также подарил главному тренеру команды икону и благословил на дальнейшее плодотворное сотрудничество на спортивной ниве.

/ volyn.church.ua
/ volyn.church.ua
/ volyn.church.ua
/ volyn.church.ua

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