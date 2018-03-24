В Кафедральном соборе УПЦ прошла акция по раздаче продуктов пожилым киевлянам

В рамках проекта «Друзья на улице» работники социального отдела Воскресенского кафедрального собора УПЦ совместно с неравнодушными киевлянами организовали 22 марта выдачу продуктов питания для пожилых людей.

По благословению епископа Бородянского Варсонофия на территории строящегося собора у часовни благоверного князя Ярослава Мудрого социальные работники и волонтеры раздавали всем нуждающимся продуктовые наборы, в котором была гречка, сахар, чай, конфеты, вафли, пирожки, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

Территория Кафедрального собора служит открытой площадкой, на которой осуществляется социальная помощь для неимущих людей.

Одним из направлений работы социального отдела является ежедневная выдача хлебобулочных изделий неимущим. Обычно это свежая выпечка (пирожки) или дополнительные продуктовые наборы к праздникам.