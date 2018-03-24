В Херсоне начал работу проект «Иконописец».

В рамках этого проекта французская художница Од Гиет и художница с Волыни Наталья Сацык будут помогать херсонцам освоить иконописное дело, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Проект «Иконописец» существует в Херсоне уже три года и все больше участников с каждым годом желают принять в нем участие.

23 марта участников проекта посетил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн. Владыка познакомился с начатыми работами и пожелал авторам благодатной помощи Божией в их завершении.

"Любой человек, не имеющий художественного образования, постепенно, шаг за шагом, будет изучать практически иконописное мастерство чтобы создавать святые образы. Результат всей проделанной работы будет представлен на презентации работ в краеведческом музее, которая состоится 31 марта в 14:00", - сообщается на сайте епархии.