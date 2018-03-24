В Одессе покажут реконструкцию последних дней Иисуса Христа

Масштабная костюмированная реконструкция библейских событий пройдет 7 апреля в Одессе на Дерибасовской улице.

Это самое масштабное в Украине театрализованное костюмированное действо под открытым небом, посвященное последним дням жизни Иисуса Христа, сообщили организаторы в соцсетях.

«Пасхальная реконструкция» состоится в Одессе уже в шестой раз. Ее создают БФ «Добрый Самарянин» и Одесская Народная Церковь при поддержке Одесского городского совета.

События последних земных дней Христа воссоздадут более 400 актеров-любителей в специально реконструированных костюмах исторической эпохи.

Актеры в костюмах купцов, легионеров, царя Ирода, Марии Магдалена, Понтия Пилат пройдут по Дерибасовской к сцене, где развернутся знаковые события библейской истории - предательство Иуды, заговор первосвященников, встреча с Иродом, Суд Понтия Пилата, и крестный путь Иисуса.

Над постановкой работали несколько месяцев. Специально для исторической реконструкции изготовили аутентичные костюмы из изображений и археологическим находкам той эпохи. Кроме того, в Одессу приедут 30 профессиональных реконструкторов из Чехии, Румынии и Украины.