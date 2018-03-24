Во Львове к Пасхе установят 6-метровую писанку
01:22, 24 марта 2018Общество
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Писанку для Пасхальной ярмарки оформят в этно-стиле / anderver.livejournal.com
Во Львове к Пасхе установят 6-метровую писанку.
Писанку для Пасхальной ярмарки-2018 оформят в этно-стиле. Ее установят возле Оперного театра на пр. Свободы 5 апреля, сообщает "Депо. Львов" со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
Львовян также приглашают присоединиться к созданию нынешнего главного пасхального символа.
Для этого свои идеи необходимо отправить организаторам на электронную почту (yarmarki@ukr.net). Автор лучшей получит корзинку с праздничными вкусностями, а его имя разместят на писанке.
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