Во Львове к Пасхе установят 6-метровую писанку.

Писанку для Пасхальной ярмарки-2018 оформят в этно-стиле. Ее установят возле Оперного театра на пр. Свободы 5 апреля, сообщает "Депо. Львов" со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Львовян также приглашают присоединиться к созданию нынешнего главного пасхального символа.

Для этого свои идеи необходимо отправить организаторам на электронную почту (yarmarki@ukr.net). Автор лучшей получит корзинку с праздничными вкусностями, а его имя разместят на писанке.