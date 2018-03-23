На Прикарпатье селяне своими силами задержали церковного вора

12:08, 23 марта 2018
Общество
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На Прикарпатье крестьяне сами задержали вора, который проник в церковь / иллюстрация, из открытых источников

Как сообщает "Панорама Прикарпатья", косовские правоохранители выехали на место происшествия, где установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель соседнего села.

Ночью злоумышленник, проходя мимо церкви воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдал, сорвал полиэтиленовую пленку с рамы окна, которое еще не установлено, проник внутрь помещения с целью совершить кражу. Однако его заметили местные жители, которые охраняли церковь в связи с проведением там ремонтных работ. Они самостоятельно задержали злоумышленника и позвонили в полицию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

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