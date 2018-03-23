На Прикарпатье селяне своими силами задержали церковного вора

В Косовский отдел полиции поступило сообщение от 53-летнего жителя одного из сел района о том, что местные жители, 21 марта после полуночи задержали неизвестного мужчину, который пытался совершить кражу из церкви.

Как сообщает "Панорама Прикарпатья", косовские правоохранители выехали на место происшествия, где установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель соседнего села.

Ночью злоумышленник, проходя мимо церкви воспользовался тем, что за его действиями никто не наблюдал, сорвал полиэтиленовую пленку с рамы окна, которое еще не установлено, проник внутрь помещения с целью совершить кражу. Однако его заметили местные жители, которые охраняли церковь в связи с проведением там ремонтных работ. Они самостоятельно задержали злоумышленника и позвонили в полицию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.