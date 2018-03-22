Архиереи главных Церквей Закарпатья призвали верующих защитить первоцветы.

С призывом к верующим обратились архиепископ Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви Феодор, Председатель комиссии по делам экологии Мукачевской греко-католической епархии, епископ Мукчевский Милан и ординарий Мукачевской епархии, Председатель комиссии по экологии и мигрантам Римско-католической Конференции епископов Украины, епископ Антал. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ.

"Великолепная природа с ее огромным разнообразием живых организмов, ландшафтов, полезных ископаемых и прочих благ подарена нам Творцом, и поэтому человек, если он действительно считает себя христианином, должен беречь эти дарованные нам блага.

Радуемся ли мы, глядя на лесные поляны, усыпанные белыми и фиолетовыми цветами? К сожалению, многие из нас, в силу определенных обстоятельств, чаще думает о том, как бы их сорвать и выгодно продать. Призываем так не делать! Ведь количество населения на Земле из года в год растет, а территории первозданной природы сокращаются, а вместе с ними становится все меньше мест, где сохранились и растут первоцветы", - говорится в обращении представителей Церквей.

Все виды первоцветов включены в Красную книгу и их количество в природе ежегодно уменьшается. Подавляющее большинство первоцветов, которые сейчас продаются, по-браконьерски уничтожены в местах роста и восстановление растений в природе после этого невозможно, отмечается в открытом письме представителей Закарпатских Церквей.

"Кто дал нам право уничтожать то, что создано нашим Творцом, Господом Богом? Просим призадуматься и дать возможность природе жить по своим законам, не будем создавать препятствий ее правилам жизни! Любите сами и учите своих детей уважать Божье Творение − природу. Следовательно, просим у Бога в молитвах дар мудрости, чтобы бережно относиться к его созданиям, как и к нашим ближним", - призвали представители христианских Церквей всех верующих.