В Житомире народное празднование Пасхи начнется по католическому календарю

Пасхальные празднования в Житомире начнутся 31 марта.

Об этом на заседании исполкома 21 марта рассказала начальник управления культуры Нина Рябенко, сообщает "Житомир Инфо".

«Прошу внести изменения – провести с 31 марта, а не с 1 апреля, поскольку 31 марта и 1 апреля – католическая Пасха, а у нас очень большая католическая община... С 2 по 7 апреля будут проходить молебны, выступления творческих коллективов, а уже 7, 8 и 9 апреля – празднование Пасхи. 9 апреля – это поливальный понедельник, более такой молодежный праздник, в этот день обещают +16. Также относительно торговли – к нам обращаются предприниматели из западной Украины, хотят приехать к нам, торговать сырами и домашним вином и просят дать разрешение на торговлю глинтвейном», - сказала Нина Рябенко.

Она также сообщила, что организацию праздника «Пасха в Житомире» хотели поручить ивент-агентствам, но не нашлось желающих заниматься организацию за 80 тыс. грн бюджетных средств.