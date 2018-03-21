В Ужгороде во время ремонта кафедрального собора УГКЦ нашли кухню иезуитов
Настоящая сенсация произошла во время ремонта цокольного этажа Греко-католического кафедрального собора в Ужгороде.
Из помещений цокольного этажа наконец вывезли уже все книги из бывшей библиотеки Ужгородского университета в более удобное помещение, сообщает Ilikenews.com.ua.
Теперь здание собора полностью принадлежит законному владельцу – Мукачевской греко-католической епархии.
Сразу же начался ремонт бывшего книгохранилища университета в цокольном этаже. Во время ремонта произошла сенсация – была обнаружена кухня иезуитов, которые были первыми владельцами здания.
22 марта в кафедральном соборе будет проведена специальная экскурсия, на которой можно будет ознакомиться с находкой в цокольном этаже. Во время экскурсии также можно будет посмотреть на коллекцию старопечатных книг, которые когда-то были в научной библиотеке университета, a теперь будут в епархии.