В Запорожской области мужчина избил бывшую жену иконой Богородицы

В Запорожской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жену и ударил иконой Богородицы.

Как сообщает vgorode.ua со ссылкой на "Бердянск24", в Бердянском районе мужчина после употребления спиртного пришел к своей бывшей жене и начал проявлять агрессию. В присутствии своих трех несовершеннолетних детей он ударил женщину по голове иконой Божией Матери. Повалив бывшую жену на пол, нетрезвый мужчина принялся наносить ей удары кулаками. После чего взял нож и нанес им порезы женщине в области шеи, щек и подбородка.

Избежать трагического исхода помог, вероятно, только громкий крик маленьких детей, которые все это время находились рядом.

Злоумышленника задержали правоохранители. Прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и части 1 статье 129 (угроза убийства) УК.

Вскоре должен состояться суд над задержанным. Ему грозит лишение свободы на срок до 4-х лет.