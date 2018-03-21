В Тернополе 25 марта перекроют центральную часть города через хрестний ход

12:11, 21 марта 2018
Общество
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В Тернополе перекроют центральную часть города через крест / tenews.org.ua

Как сообщает «TeNews», шествие начнется в 16 часов.

Маршрут будет пролегать от Архикатедрального собора к улице Иосифа Слепого – Русской – Бульвара Тараса Шевченко – Театрального майдана Грушевского – Ноябрьской.

Терноплян просят отнестись с пониманием и не парковать транспортные средства на обочинах, воздержаться от поездки в районе ограничения движения.

Мероприятие продлится до 19 часов.

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