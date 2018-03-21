В Тернополе 25 марта перекроют центральную часть города через хрестний ход

В воскресенье, 25 марта, в Тернополе состоится молитвенный крестный ход.

Как сообщает «TeNews», шествие начнется в 16 часов.

Маршрут будет пролегать от Архикатедрального собора к улице Иосифа Слепого – Русской – Бульвара Тараса Шевченко – Театрального майдана Грушевского – Ноябрьской.

Терноплян просят отнестись с пониманием и не парковать транспортные средства на обочинах, воздержаться от поездки в районе ограничения движения.

Мероприятие продлится до 19 часов.