В Тернополе 25 марта перекроют центральную часть города через хрестний ход
12:11, 21 марта 2018Общество
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В Тернополе перекроют центральную часть города через крест / tenews.org.ua
В воскресенье, 25 марта, в Тернополе состоится молитвенный крестный ход.
Как сообщает «TeNews», шествие начнется в 16 часов.
Маршрут будет пролегать от Архикатедрального собора к улице Иосифа Слепого – Русской – Бульвара Тараса Шевченко – Театрального майдана Грушевского – Ноябрьской.
Терноплян просят отнестись с пониманием и не парковать транспортные средства на обочинах, воздержаться от поездки в районе ограничения движения.
Мероприятие продлится до 19 часов.
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