В Днепре открылась выставка икон XIX- XXI ст.

В Днепре 16 марта открылась выставка икон «От прошлого к современности. От XIX до XXI столетия».

По приглашению организаторов выставки Fund Art Gallery и общественной организации «Европейское поколение» начало работы выставки благословил управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.

Митрополит Ириней отметил, что «такая выставка очень важна для нашего города, это будто живая проповедь. Каждая икона содержит в себе благодать Божию».

На открытии присутствовали искусствоведы, художники и авторы современных икон, такие как представительница киевской школы иконописи «Неопалимая купина» Юлия Синявская, Валерия Кравченко из г. Днепра, мастер иконописи из Кривого Рога Анастасия Аднорал, клирик Днепропетровской епархии протоиерей Дмитрий Гаврилюк и многие другие.

Как отметила одна из организаторов выставки Ольга Мищенко: «Иконопись – это особый вид искусства, поскольку чтобы быть просто талантливым, способным мастером, прежде всего, надо иметь веру в сердце. Иконопись – это особый духовный путь».

По словам куратора выставки Юлии Глущенко основной целью выставки является стимулирование продолжения иконописных традиций на днепропетровщине и по всей Украине.

В рамках выставки также будут проводиться лекции на тему иконописи.

Работа выставки в Днепре продлится до 14 апреля, после чего ей предстоит европейский тур, во время которого украинские иконы смогут достойно представить украинскую культуру в европейских странах.

Место проведения выставки: Fund Art Gallery, ул. Княгини Ольги, 11 (напротив Клиники Семейной медицины).