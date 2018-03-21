В Запорожье состоялась презентация поэмы протоиерея Вячеслава Власенко «Житие святого князя Вячеслава Чешского»

В пятницу 16 марта 2018 г. в помещении Запорожской областной библиотеке для юношества состоялась презентация поэмы Радислава Гуслина (протоиерея Вячеслава Власенко) «Житие святого князя Вячеслава Чешского».

Поэма посвящена святому благоверному князю Вячеславу Чешскому, который издревле чтится в Русской Православной Церкви, отмечает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В начале творческой встречи перед слушателями выступили музыканты Коллегиума Jiva Online со своими лучшими композициями. Очень тепло их встретили все, кто пришёл в этот вечер в библиотеку.

Между песнями отец Вячеслав читал свои новые и уже известные стихотворения. Совместными усилиями автора и его аудитории была создана атмосфера творческого сопереживания и доверительности, в которой и прозвучала поэма о святом благоверном князе Вячеславе Чешском.

"Произведение, созданное на основе жития святого мученика погрузило слушателей в события Х века. Чехия, неделимая власть, коварное убийство князя Вячеслава, а позже его прославление в лике святых не оставили равнодушными никого. Наверное, потому, что, несмотря на прошедшие 1000 лет, мало что изменилось в отношениях между людьми, и всё описанное автором, можно отнести и к сегодняшнему дню", - отмечается на сайте епархии.