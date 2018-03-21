Великопостный концерт-посвящение «Черные ризы» пройдет в Киево-Печерской лавре

Великопостный концерт-посвящение православному монашеству «Черные ризы» состоится в воскресенье 25 марта в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

Перед слушателями выступят юные певчие хоровой школы лавры «Litanna» (регент — Татьяна Войцеховская). Гостей ожидает премьера авторской музыки, великопостные канты и богослужебные песнопения, сообщает "Фома в Украине".

Хоровая школа «Litanna» была создана в стенах Киево-Печерской лавры в 2009 году. В состав хора входят дети и подростки. Коллектив ведет широкую концертную деятельность, поддерживает благотворительные проекты и культурно-художественные акции, популяризирует украинскую и мировую музыкальную культуру. Участники хора поют за богослужениями в Аннозачатьевском храме Киево-Печерской лавры.

Концерт пройдет при поддержке Благотворительного фонда Бумбураса, Киевского общества греков имени К. Ипсиланти.

Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный.