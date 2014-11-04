В соцсети появилась белорусская группа для помощи беженцам

В социальной сети «ВКонтакте» появилась группа «Беларусь. Помощь беженцам», содержащая информацию о том, как и где получить помощь беженцам, приехавшим в Беларусь из Украины.

На стене группы размещена информация об оказании юридической помощи, поиске жилья и работы.

Также представлены волонтёрские организации и социальные службы, их адреса и контактная информация. Есть и частные объявления об оказании помощи одеждой, продуктами, мебелью и т.п.

Вступить в группу может каждый.

"Православие в Украине", по материалам портала СОБОР.by