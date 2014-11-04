Лидер иудеев России обратился к российскому обществу с призывом о примирении

Главный раввин России Берл Лазар накануне Дня народного единства обратился к российскому обществу с призывом о примирении.

"В такой многонациональной, многоконфессиональной, мультикультурной стране, как Россия, люди слишком хорошо знают, как важно сохранять единство и к каким опасным последствиям приводит его утрата", - говорится в послании пресс-службы главного раввина.

Лидер иудеев обратил внимание на то обстоятельство, что в каждой религии заложено стремление примирить людей, сблизить их, научить понимать друг друга.

Отметив напряженность отношений между разными народами и религиями в мире, Берл Лазар добавил, что в таких условиях идея народного единства обретает дополнительное измерение: "мы должны быть едины не только для того, чтобы помогать друг другу в решении существующих проблем, но и для того, чтобы вместе противостоять силам зла".

РИА Новости